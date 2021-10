Cimitero: danni a tombe e auto. Pipì e cacca sulle lapidi ma resta un “fantasma” impunito. Corbetta

Se fino a qualche settimana fa la presenza costante di un malintenzionato al cimitero di Corbetta era un fatto seccante, poiché si “divertiva” a togliere gli arredi dalle tombe e fare scempio dei fiori lasciati al caro estinto, ora diventa una presenza davvero ingombrante e a tratti inquietante.

Non contento dell’accanimento su diverse tombe, è passato a urinare e defecare sul luogo di riposo delle vittime prescelte. Nelle ultime settimane si sono verificati anche piccoli danneggiamenti alle stesse tombe come coperchi divelti dei contenitori dei ceri e lasciati sul posto come una sorta di firma, tappeti sintetici imbrattati e altri piccoli danni fatti in un modo tale da escludere il movente del furto.

Negli ultimi giorni invece, dato che i cimiteri sono particolarmente frequentati per i preparativi dell’ottava dei morti (un po’ a tutte le ore), i danni e gli scempi si sono pressoché azzerati ma si sono verificati danni alle vetture in sosta nei parcheggi usati di chi si reca al cimitero. Chi ha agito lo ha fatto accanendosi sulle auto in sosta nei punti in cui la videosorveglianza non arriva. Tra questi una gomma anteriore destra tagliata, una portiera rigata. Anche in questo caso non si tratta di tentativi di furto ma di danneggiamenti. Ci si domanda quindi se ad agire sia stata la stessa persona.

La rabbia tra i parenti dei defunti è tanta, anche perché di segnalazioni al guardiano, alla Polizia locale e al Comune ne sono state fatte. La procedura consigliata è stata, a dire di chi ha subito un danno, di andare sul portale del Comune, seguire le indicazioni nella sezione dedicata al cittadino oppure prendere appuntamento in Comune, compilare un modulo, protocollarlo e mettere agli atti, nonché segnalare alla Polizia locale. La domanda è: non diventa un tantino difficile per chi non è più giovanissimo e non ha dimestichezza con internet? Non diventa un tantino lunga la prassi?

Chi ha segnalato anche a noi si è fatto queste domande e altre ancora: se il fatto è segnalato (anche in modo specifico: tomba, campo, nome del defunto) e ci sono delle telecamere di sorveglianza, come mai nessuno ha visto nulla? C’è un guardiano al cimitero, informato dei fatti, come mai non ha visto nulla? Se questa persona agisce nella pausa pranzo, possibile che in questo lasso di tempo nessuno sorveglia il cimitero? Non sarebbe come lasciare un supermercato che fa orario continuato sprovvisto di personale dalle 12 alle 13.30 perché in pausa pranzo? Perché non mettere con costanza degli agenti in borghese (non una tantum sperando di essere fortunati proprio in quel giorno e a quell’ora) fino a che si coglie sul fatto questa persona? Il cimitero non è comunale e recintato nonché videosorvegliato e attivo con il supporto di personale e guardiano? Le domande sono tante come l’indignazione.