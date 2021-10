Ringraziamenti e bagni chimici a Milano

Gentile Direttore, approfitto della possibilità di scriverle per mostrarle la foto (presa da un gruppo facebook,) di una mattina qualunque di questa settimana sotto il ponte del Corvetto. Invece di risolvere il problema di chi dorme per strada, specie ora che si avvicina l’inverno, l’amministrazione comunale ha fornito loro dei bagni chimici. Ora tutti i senzatetto di Milano arriveranno sotto il ponte.

Fino alla corsa settimana, durante le elezioni amministrative, questo “dormitorio pubblico non era così frequentato.

Meno male che si prepara ad abbattere questo cavalcavia fatiscente e invivibile. Non sarà mai troppo presto.

Una nota polemica non me la risparmio: ringrazio il sindaco Sala per avere reso un po’ più invivibile Milano. Non ci sono solo le biciclette e i monopattini!

G.S., milanese.

