Nominato Cavaliere il direttore sanitario dell’Avis di Corbetta dott. Corno

La proposta é stata fatta dall’Avis di Corbetta, portata avanti dal Prefetto ed è sfociata nella nomina a Cavaliere al merito della Repubblica italiana lo scorso 2 giugno. La consegna ufficiale del cavalierato al dottor Marco Corno, direttore sanitario dell’Avis di Corbetta, avverrà il 18 novembre 2021 al teatro Strehler di Milano.

“L’Avis di Corbetta è molto riconoscente verso il dottor Corno per l’impegno profuso in questi anni nell’associazione come volontario – commenta il presidente dell’Avis corbettese Paolo Meda – Gli siamo grati per il tempo dedicato nonostante i suoi tanti impegni, ma anche per le sue doti professionali e umane messe a nostra disposizione”.

Il dottor Corno ha sempre collaborato con la sezione corbettese eseguendo visite mediche agli aspiranti donatori di sangue, controllando gli esami che arrivano settimanalmente dal Centro trasfusionale di Magenta, seguendo costantemente corsi di aggiornamento per l’Avis.

“Il suo modo di essere collaborativo con tutti ha permesso di creare anche buoni rapporti di amicizia- ha concluso il presidente Paolo Meda – Negli anni ha garantito sempre la tutela della salute dei donatori e dei riceventi”.

