Vigili del Fuoco per un quadro elettrico in tilt. Corbetta

Due mezzi dei Vigili del fuoco in località Pleloreto (Corbetta) attorno alle 11.30 di venerdì 22 ottobre 2021. Che cosa è successo?

I pompieri sono intervenuti in una palazzina a causa di un quadro elettrico mal funzionante. Pare infatti che il quadro elettrico dello stabile emanasse rumori e odori non consoni. Da qui l’intervento. Per fortuna nessuno si è fatto male ma un episodio di questo genere viene comunque trattato con le dovute cautele in quanto un eventuale scoppio con rogo conseguente non è affatto escluso. Invece, per fortuna, tutto è bene quel che finisce bene.

