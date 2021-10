GianBurrasca 0-14 casual con stile e originalità. Magenta

Il 4 settembre scorso la nuova apertura in via Roma 53, a Magenta, e da allora la professionalità di Elisabetta Offredi è a disposizione delle mamme che vogliono vestire i propri bambini in maniera casual ma con capi ricercati e curati nei minimi dettagli. Non si tratta infatti di un franchising: GianBurrasca è un negozio multimarche che spazia da Boboli e UBS2 (produttori spagnoli) a Freddy per la danza e a Parental Advisory. Quest’ultime due marche saranno introdotte completamente in primavera/estate.

Dal primo mese ai 14 anni, bambini e bambine potranno trovare dalle t-shirt alle gonnelline e ai pantaloni più comodi e funzionali per le attività di ogni giorno, nonché maglioncini, tute, felpe, giubbotti e cappottini. La particolarità dei capi la si vede a colpo d’occhio e include anche la possibilità di vestire da capo a piedi i bambini con mise coordinate. Ci sono poi gli accessori come calzine, cappellini e scaldacollo.

Tra i fiori all’occhiello del negozio anche la linea di igiene intima ideale per i bebè ma anche per le neomamme che devono allattare o fare i conti con i postumi del parto: salviettine, doccia shampoo, sapone liquido, bagnoschiuma, amido di riso profumato al talco, olio di mandorle dolci profumato con essenze naturali, detergente intimo, crema cambio pannolino e lenitiva/protettiva anche per la mamma, spray igienizzante.

Si tratta di una linea neonato/mamma (ideale per tutti e soprattutto per le pelli sensibili) farmaceutica, made in Italy e con tanto di certificazione ambientale Cosmos Natural. E’ possibile trovare anche delle copertine calde e morbidose per i più piccini.

Occhio poi alle promozioni che si ripetono nel tempo a seconda della stagionalità e che includono buoni sconto o il premio fedeltà (in percentuale di sconto sugli acquisti) maturato di volta in volta ad ogni capo venduto.

Diversi infine i servizi come la consegna a domicilio gratuita nel Magentino, i buoni sconto, i premi fedeltà, le promozioni stagionali , la pagina fecebook per interagire con il negozio e quella instagramm per visionare attraverso le foto la merce a disposizione.

