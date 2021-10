Automedica in via Vallogge di sotto per un malore di un lavoratore. Bernate Ticino

Attimi di tensione nella serata di giovedì 21 ottobre 2021 per un lavoratore di 38 anni. L’uomo ha infatti accusato un malore in uno degli impianti lavorativi di via delle Vallogge di sotto a Bernate Ticino.

La chiamata al 118 è stata fatta alle 21.38 e sul posto è stata inviata l’automedica e un’ambulanza in codice rosso. Il malcapitato è stato stabilizzato sul posto per poi essere trasferito all’ospedale Fornaroli di Magenta. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi. Si è risolta tutto sommato bene la brutta avventura.

