Auto sotto un ponteggio a Garbagnate Milanese

Garbagnate Milanese. Questa mattina le 5, in via Peloritana (Varesina), per cause in via di accertamento, il ponteggio che circondava una casa in ristrutturazione è caduto sopra un’auto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Garbagnate congiuntamente ai mezzi del comando provinciale di Milano. Il conducente dell’auto per fortuna non si è fatto nulla ma per togliere l’auto da quella posizione i vigili del fuoco hanno dovuto smontare il ponteggio dalla parte alta, salendo con autoscala e cestello. Un’operazione che richiede grande attenzione e perizia.

Il rischio che l’intera struttura cadesse sulla strada a grande traffico, è la strada statale Varesina, era alto e quindi la struttura è stata smontata immediatamente e messa in sicurezza. Tutto è finito, tutto considerato, bene

intervento congiunto VF Garbagnate aps atrid e AS centrale