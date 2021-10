Ilaria Sarto, 10 anni e già campionessa per due città

Continua così, Ilaria! Anche noi, di Co Notizie News Zoom, il quotidiano scritto prevalentemente da donne, ti auguriamo di continuare a mietere successi, per tutta la vita.

Un grande risultato per una atleta ancora così giovane, i cui amici e parenti sono sicuramente molto orgogliosi. Ma ancora di più lo sono le due città che la annoverano fra i loro campioni. Corbetta , in cui vive, e Robecco sul Naviglio , dove è nata. Sabato prossimo, il 23 ottobre, Ilaria Sarto sarà infatti anche ricevuta dal Sindaco Marco Ballarini che le farà i complimenti a nome di tutta la città di Corbetta.

Ilaria Maria Preti 5286 Articoli

Metà Milanese e metà Mantovana, sono il Direttore responsabile di Co Notizie -Zoom News. Ho iniziato giovanissima con cronaca, cibo e politica. Per anni a Tvci, una delle prime televisioni private, appartengo alla storia della televisione quasi nella stessa linea temporale dei tirannosauri. Dal 2000 al 2019 speaker di Radio Padania libera. Ora scrivo su alcune testate, coordino portali di informazione, sono una Web and Seo Editor Specialist