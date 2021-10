Polizia locale di Milano. 5 agenti aggrediti in via Settala. Uno è in ospedale

Milano. Via Settala, porta Venezia. Questa mattina ore 11.11 circa, un uomo di colore ha aggredito con un bastone 5 agenti della polizia locale. Ha colpito un agente alla testa.

Per difendersi gli agenti hanno tentato prima di rispondere con i manganelli, ma non sono riusciti a contenerlo. Nella colluttazione un agente della polizia locale è caduto a terra. Un agente ha sparato un colpo di pistola di avvertimento. Poi l’uomo di colore è stato bloccato dagli altri agenti. Un volta a terra, mentre veniva arrestato, gridava “ahia, ahia”.

L’agente ferito, un uomo di 51 anni secondo quanto riferisce Areu, è stato soccorso e portato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli. La notizia è comunque in aggiornamento. Dei video pubblicati su Telegram (canale welcome to favelas) in modo anonimo documentano l’aggressione del folle nei confronti dei 5 agenti della polizia locale e di come l’africano abbia colpito il poliziotto alla testa con il bastone di legno. Nessuna notizia è stata ancora confermata dal comando della polizia locale di piazza Beccaria.

