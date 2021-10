Elisoccorso in via Novara. Magenta

La missione è in corso e per questo motivo non siamo ancora in grado di fornire tutti i dettagli dell’incidente. Al momento si sa che a scontrarsi in via Novara sono stati un’auto e una moto.

Promozioni

Il fatto è successo pochi minuti dopo le 14 di martedì 19 ottobre. La chiamata al 118 è stata fatta per un giovane di 18 anni.

Promozioni

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Magenta, due ambulanze e l’elisoccorso di Milano in codice rosso.

Promozioni