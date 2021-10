Puliamo il mondo a Vanzaghello

Vanzaghello. Domenica 17 ottobre alcuni gruppi di persone, specialmente bambini e famiglie, si sono ritrovati al palazzetto dello sport di via Rossini, per partire per delle operazioni di pulizia del paese.

Promozioni

Vanzaghello è un’isola felice dal punto di vista ambientale. Tra i controlli continui della Guardia Nazionale e la coinvolgente iniziativa del plogging, che mette insieme le passeggiate nei boschi con la raccolta dei rifiuti che i maleducati gettano per terra, Vanzaghello è uno dei paesi più puliti che io abbia visto.

Promozioni

Per continuare peró ad essere così ha bisogno che anche le nuove generazioni imparino q comportarsi bene. Mai abbassare la guardia in tema di protezione dell’ambiente! Ecco perchè è nata la giornata di Puliamo il mondo. Non si puó fare una quantificazione esatta del peso dei rifiuti trovati. A parte un passeggino ed alla parte frontale di un impianto di amplificazione abbandonati nel bosco di fronte all’ecocentro, molto ingombranti, i sacchi riempiti non sono tanti. E’ molto però quanto imparato dai bambini.

Promozioni