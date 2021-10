Orrore a Buccinasco. Mura il cadavere della madre nell’armadio

Buccinasco. Ecco una di quelle storie che si possono considerare degne del più terribile dei film dell’orrore. La hanno raccontata con le debite attenzioni i carabinieri della compagnia di Corsico che si sono trovati ad affrontarla.

Promozioni

Sabato 16 ottobre, una donna si è presentata alla stazione dei carabinieri di un comune della provincia di Pavia e ha raccontato che il suo compagno, con cui convive, aveva raccontato di aver nascosto il cadavere della madre 80enne, morta per cause naturali nel novembre del 2019, nell’armadio della sua abitazione a Buccinasco.

Promozioni

L’uomo, un 50enne incensurato, aveva continuato, in questi tre anni, a riscuotere i 1700 euro della pensione della donna. Poco dopo il racconto della donna, i carabinieri hanno rintracciato l’uomo e lo hanno portato negli uffici della Stazione Carabinieri di Buccinasco. Lì l ’uomo ha ammesso tutto e ha spiegato di aver murato la madre defunta nell’armadio della camera da letto alcuni giorni dopo la sua morte. Aveva avvolto il cadavere in sacchi di plastica e poi li aveva ricoperti di argilla e legno.

Promozioni

Nell’appartamento sono quindi andati i carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano insieme al medico legale, il quale ha richiesto l’intervento di personale del laboratorio di antropologia e odontologia forense dell’Istituto di Medicina Legale di Milano, al cui esito la salma sarà traslata per l’autopsia.

Promozioni

L’abitazione è stata sequestrata su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha inoltre disposto il sequestro dei conti correnti del 50enne, che dovrà restituire allo stato quanto indebitamente avuto in questi 3 anni. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per occultamento di cadavere e truffa aggravata ai danni dello stato.