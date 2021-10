Incidente a Gaggiano. Un’auto nel fosso

Gaggiano. Questo pomeriggio un incidente frontale sulla strada provinciale 38, al parco della Baronella. Alle 17.07 le ambulanze della Ata Soccorso, della Croce Verde, un mezzo medico dell’ATT di Milano e un elicottero del 118, sono corse in aiuto alle persone vittime di uno scontro fra un’Audi e una Peugeot. Coinvolte 3 persone,2 sono stati portati in ospedale

I due feriti sono stati stabilizzati e portati al Pronto Soccorso dell’ospedale Humanitas di Rozzano. Uno è stato trasportato con elisoccorso in codice giallo, il secondo in ambulanza, in codice verde.

Durante l’incidente, la Peugeot è finita in un profondo fosso. Per tirarla fuori, dopo il soccorso ai feriti, sono intervenuti i vigili del fuoco con un argano. Sul posto anche la polizia locale di Gaggiano.

