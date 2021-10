Giornate Fai di Autunno. A Milano visitabile la sede dei Vigili del fuoco

In occasione delle Giornate FAI d’Autunno che si svolgeranno in questo fine settimana, uno dei siti visitabili a Milano è la sede del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Via Messina.

Si tratta di un edificio storico, in cui si sono svolti molti eventi e da cui sono partiti i soccorsi per tanti momenti gravi della vita di Milano. Ospita anche un museo con alcune auto particolari, come una Isotta Fraschini trasformata in auto dei primi vigili del fuoco.

Questo evento in particolare vedrà impegnati Vigili del Fuoco in servizio ed in quiescenza, facenti parte dell’Associazione Nazionale VV.F. i quali, al fianco dei Volontari FAI, nei due giorni della manifestazione accompagneranno numerosi ospiti in un percorso guidato volto a spiegare l’operatività a cui deve far fronte una Caserma che coordina i soccorsi di una grande città come Milano e la sua provincia in caso di richiesta di intervento.

