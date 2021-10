“Solo vinili” Magenta, ma anche cd, ritiro usato in conto vendita, prenotazioni, merchandising musicale

La musica che hai dentro, rivivere la sensazione di toccare e posizionare sul giradischi o sulla consolle dei vinili… lascia che esca in un’esplosione di gioia di vivere! Che bello poi, per chi gli “anta” li ha superati, poter condividere questa passione con i propri figli! Perché allora non fare un salto da Dj Marco nel suo negozio di via Roma 59: “Solo vinili”? Si aprirà un mondo, con tutta la competenza di chi vanta un curriculum di regista radiofonico e fonico con un’esperienza lunga decenni.

Qui è possibile trovare il vinile nuovo o usato ma di prima stampa, ritirato in conto vendite con un usato garantito da chi ascolta personalmente il disco e lo fa da esperto. Il conto vendite viene poi fatto con valutazioni che riportano prezzi derivanti da siti ufficiali; sul venduto la metà spetta al negozio e l’altro 50 per cento all’ex proprietario del disco che può decidere di ritirare ciò che gli spetta mensilmente, aprire una sorta di “conto” in negozio fino ad arrivare a una cifra per lui rilevante (e poi ritirare il tutto) o utilizzare il ricavato per comprare altri dischi o prodotti disponibili sia in negozio o prenotabili dallo stesso.

“Solo vinili” ritira 33 giri, anche se un discreto numero di 45 giri sono messi a disposizione in negozio. Offre dischi e cd nuovi o usati ma prenota anche i dischi grazie ad accordi con case discografiche e distributori sia italiani che olandesi, garantendo così una qualità e un servizio che va oltre a quello solitamente offerto per gli acquisti on line.

Il target è quello del genere rock, heavy metal, pop, con cd che spaziano anche nel metal, punk e pop, ma qui si possono trovare anche 33 giri di Whitney Houston, dei Village People, di Carmen Consoli, dei Pink Floyd e di ogni altro artista che il cliente eventualmente richiede su prenotazione. Tra l’altro si effettua anche la pulizia dei vinili e si mette a disposizione in negozio il necessario per la pulizia del vinile a casa propria.

Tanti infatti gli accessori prodotti in Giappone (garanzia di qualità): cuffie, consolle, casse; dai modelli per principianti a quelli per chi di musica ne sa e la fa bene! C’è persino la possibilità di rivolgersi al negozio per ottenere suggerimenti nel trovare dj per feste ed eventi.

Per quanto riguarda il merchandising musicale, ufficiale inglese, si va dalle tazze con stampe made in England ai portachiavi, ai magneti e alle t-shirt personalizzabili con il logo della propria band. I servizi aggiuntivi sono infine quelli legati alla pagina facebook del negozio, presente anche su instagram, google business e con un sito web in costruzione.

