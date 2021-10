Grave incidente sul lavoro a Nerviano

Brutta Giornata per Nerviano. Siamo al secondo grave incidente sul lavoro in un solo giorno. Alle 15 un operaio è stato folgorato in una cabina dell’Enel in via 9 novembre 1989 all’altezza circa del numero civico 14.

Le prime notizie dicono che l’uomo, di cui ancora non sono stati diffusi particolari, dato che i parenti devono ancroa essere rintracciati, si trovava ad operare in una cabina Enel e che ora è in gravi condizioni. Nonostante la situazione sia grave, non è morto. Sarà a breve trasportato in ospedale

Sul posto ci sono i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, un’ambulanza dei soccorritori volontari di Arluno e un elicottero del 118, pronto al trasporto. Seguiranno aggiornamenti

