“Anni Verdi” Magenta: dal casual alla cerimonia, ma sempre con stile

“Anni Verdi” è aperto da 34 anni a Magenta, nella medesima sede di via Milano 38. Ad averlo aperto e a lavorarci da sempre sono le sorelle Francesca e Nicoletta Ronzio: una professionalità e una competenza, dunque, non improvvisata ma coltivata da lunga data e messa al servizio della clientela. Tra le marche, nomi che riportano subito alla buona qualità dei materiali e dei capi come: Chicco, Gaudì, Mayoral (made in Spagna) e Alice PI.

Qui si trova davvero di tutto per il bebè, il bambino e il ragazzino, per maschi e femmine, ma anche per la neo mamma: dalle tutine da neonato per tutti i giorni alle t-shirt e all’abbigliamento comodo, e poi ancora lo sportivo per lui e per lei che permette un coordinato completo (pantaloni/gonna, maglioncino/camicia, giubbino, accessori come sciarpe, cappellini, cerchietti, mollette per i capelli, borsette, cravattini e papillon). Sono disponibili infatti anche i borsoni per le mamme, fasciatoi da viaggio, carillon e dudù.

A seconda della stagione o delle particolari ricorrenze annuali, il negozio offre anche dei pacchetti convenienza come quello già attivo: 4 body mezza manica per neonato, 4 paia di calzine, 3 tutine in ciniglia, 2 cappellini e in omaggio un dudù o un prodotto del prezzo equivalente di 20 euro. La promozione ha il valore di 110 euro. Si ricorda poi che è possibile richiedere buoni regalo per qualsiasi occasione che permetteranno di far scegliere alla mamma per l’equivalente della somma spesa da chi compie il regalo.

La qualità dei materiali è indubbia: si va dal 100% cotone al cotone biologico e al caldo cotone, alla ciniglia, al denim, dalla viscosa (fibra naturale) alla lana di vario genere con aggiunte minime di poliammide (per evitare che i capi si infeltriscano come nel caso della lana, dato che con i bambini si deve il più delle volte lavare i vestiti ad acqua).

Di servizi se ne contano diversi come quello della consegna a domicilio gratuita entro il circondario di Magenta, la sartoria per effettuare modifiche ai capi acquistati (accorciare o allungare orli, stringere o allargare la vita di gonne e pantaloni, sostituire una cerniera e piccole riparazioni di questo genere sul capo nuovo acquistato in loco). E poi c’è tutta la sfera relativa alla pagina facebook del negozio.

Ciò che non è sempre scontato ma che si trova in “Anni Verdi” è il fatto che se si sceglie una mise per il proprio figlio o figlia si può trovare tutto in coordinato senza dover vagare da un negozio all’altro: si esce cioè vestiti di tutto punto, dal cappello alle scarpine da neonato se non fino alle calze da bambino/a e ragazzino/a. A fare la differenza spesso sono anche gli accessori!

E poi ci sono dei capi o per l’appunto degli accessori davvero particolari come la t-shirt per bimbo e bimba che, una volta tolta e arrotolata, diventa un simpatico micio o cagnolino pupazzo da mettere tra le braccia del proprio pargoletto.

C’è infine, per la cerimonia, la possibilità di avere abiti eleganti o combinazioni di capi di pregio ma che possono poi essere usati tutti i giorni se indossati singolarmente con altri abbinamenti come ad esempio un semplice jeans.

