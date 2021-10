Salario minimo. Ne parli Landini, se tiene ai lavoratori

Il salario minimo accennato anche da questo Governo è la soluzione per ripartire con le nostre aziende come investimento e produttività.

Promozioni

Bisogna partire tutti con lo stesso salario!Poi i cari sindacati nazionali vanno regione per regione a fare contrattazioni più territoriali e se quella regione ha creato crescita , aumentare lo stipendio al lavoratore con nuovi contratti in base costo della vita di quella regione.

Promozioni

Se una regione non fa il suo dovere di crescere…rimane con il salario minimo.Se in una regione come la Lombardia, esempio,ha un inverno più lungo rispetto alla Sicilia,le tasse in questo periodo vanno abbassate,così come quando è estate la Sicilia ha un estate più lunga, le tasse andrebbero abbassate..

Promozioni

P.s. : visto che oggi Landini ne ha spazio…ne parli se è veramente dalla parte dei lavoratori!

Giovanni Vigani

Promozioni