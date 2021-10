AAA cercasi volontari per l’oratorio di Vittuone

Cercasi volontari per aprire l’oratorio di Vittuone tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, nel pomeriggio. L’appello viene dall’Oratorio San Luigi. Se qualcuno avesse anche solo un pomeriggio di disponibilità, dalle 15.30 alle 18.30, può scrivere a Email: oratoriosanluigivittuone@gmail.com, oppure rivolgersi direttamente a Simone De Blasio, presente al centro di via Villoresi 47 da domenica a giovedì, dalle 15 alle 19.

“ Vogliamo riaprire l’oratorio non solo ai bambini, agli adolescenti e ai giovani, ma a tutta la comunità. Per farlo, però, abbiamo bisogno del vostro aiuto” spiegano dalla parrocchia. Se ci fosse qualcuno disponibile, potremmo riuscire ad aprirlo tutti i giorni, com’era nel 2019. Contiamo sul vostro aiuto”.

Quest’estate, all’oratorio feriale hanno collaborato oltre 60 animatori, dai 14 anni in su, e si vuole continuare questa bella esperienza, dando la possibilità a tutti i ragazzi di avere un luogo dedicato a loro. Tuttavia, per garantire l’apertura, è necessaria la presenza di volontari adulti. Da qui l’appello a chi può farsi avanti, anche per poche ore la settimana.

