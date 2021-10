Raffaella Danese. Sospese le ricerche nell’Olona

Sono state sospese oggi le ricerche, effettuate dal gruppo sommozzatori dei vigili del fuoco, nel tratto dell’Olona compreso tra Castellanza (Va) e il territorio di Milano, di Raffaella Danese, la donna di 47 anni scomparsa da Legnano lo scorso 4 ottobre.

Dopo il ritrovamento della sua auto in via Isonzo, a poca distanza dalle rive dell’Olona a Castellanza (Va) , si temeva un triste epilogo della vicenda ed erano iniziate le ricerche nel fiume. Ricerche che non hanno dato fortunatamente risultati positivi. Oggi, dopo un’ultima ricognizione aerea svolta dall’elicottero Drago 66 del reparto volo dei Vigili del fuoco di Torino Caselle e dopo atre attività di ricerca subacquea dei sommozzatori VF di Milano, le ricerche nel fiume sono state sospese. Della scomparsa di Raffaella si è occupata anche la trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?”

Dal sito internet di “Chi l’ha visto?”

Le attività di ricerca che riguardano Raffaella Danese sono gestite dalla Sala Operativa della Direzione Regionale dei Vigili del fuoco della Lombardia. Le ricerche ora continuano in altri scenari.



