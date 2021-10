Bastioni di Porta Volta. La vittima dello scippo finisce in ospedale, ma ci finisce anche lo scippatore

Milano, ieri mattina poco prima delle 11, una giovane di appena 25 anni stava percorrendo il viale dei Bastioni di Porta Volta per recarsi al lavoro quando un uomo all’improvviso la ha aggredita strappandole di mano il telefono cellulare e tentando di portarle via anche la borsa, che portava a tracolla, strattonandola e facendola così cadere per terra.

L’arresto

La ragazza urlava e ha attirato l’attenzione di alcuni passanti che hanno rincorso il delinquente, fino a raggiungerlo e a fermarlo per qualche istante. Poi l’uomo ha estratto un coltello ed è riuscito a fuggire. Per poco tempo però, perchè è stato catturato dai carabinieri poco distante, in via Montello. Si era già disfatto del coltello e di quanto aveva rubato. alla vittima. Si tratta di un tunisino di 35 anni, pluripregiudicato per reati contro la persona, in materia di stupefacenti e di immigrazione.

Forse lo scippatore le ha rotto il femore

La giovane è stata soccorsa da un’ambulanza che dopo averla medicata sul posto la ha trasportata, in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale policlinico. E’ tuttora ricoverata in ospedale, trattenuta in osservazione per la sospetta frattura del femore destro.

Non ha mica finito

Il tunisino non si è fermato, dopo essere stato bloccato dai carabinieri, in attesa di essere portato in carcere, ha dato in escandescenze e si è procurato delle escoriazioni al braccio e alla gamba sinistri. E’ stato medicato sul posto dai soccorritori di un’ambulanza inviata dal 118. Continuava a ribellarsi e così hanno deciso di portarlo in ospedale, in via precauzionale, in codice verde. Un volta arrivato al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli, ha nuovamente dato in escandescenze e i medici hanno quindi deciso di sedarlo e trattenerlo in osservazione. Quando sarà dimesso sarà trasportato al carcere di san Vittore, in attesa del processo.

