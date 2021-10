Notte alcolica a Melegnano. Ad alzare il gomito sono state due donne di 41 anni in due luoghi e in due orari diversi. Per entrambe è scattata la chiamata al 118, che ha inviato sul posto un’ambulanza. In entrambi i casi sono stati allertati anche i carabinieri di San Donato Milanese.

Il primo caso è accaduto pochi minuti dopo la mezzanotte in piazza Enrico Oldani, all’altezza del numero civico 1 e su pubblica via. Il secondo caso sulla statale 9 alle 2 di notte di venerdì 8 ottobre 2021. La 41enne è stata trasferita all’ospedale di Melegnano.

