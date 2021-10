Spa e Gorgonzola da Arioli a Ozzero

Il gorgonzola è un formaggio particolare, che riesce a coniugare l’immagine della semplice vita contadina con quella elegante di città, mischia il sapore del cibo nostrano con il sapore del cibo raffinato, e coniuga la tradizione artigianale con l’innovazione moderna.

L’azienda Arioli, che produce Gorgonzola da più di 100 anni, ha dato un esempio di come sia possibile coniugare buon cibo e benessere nella sua cascina di famiglia, la cascina Barzizza, trasformata, oltre che in abitazione, in un agriturismo elegante comprensivo di una moderna spa, dotata di docce sensoriali, di vasche nobody con luci colorate, immersi nell’acqua ma senza bagnarsi, bagno turco, sauna. vasche idromassaggio, e zona relax. Un giardino curatissimo e un salone per gli eventi che fa concorrenza, in eleganza e gusto, agli hotel più di lusso. Cascina Barzizza si trova a Ozzero.

A pochi passi da caseificio dove si producono due linee di gorgonzola, uno dolce e uno piccante

Chi sa mangiare sa già cosa si intende per Gorgonzola dolce e gorgonzola piccante. Comunque il gorgonzola dolce è quello con le venature chiare, morbido e cremoso, da cui si trae anche un’ottima crema, ottima con la frutta dolce come le pere, per i risotti delicati e da spalmare sul pane a merenda. Quello piccante ha un sapore, e anche un aspetto, deciso e stagionato, con le venature che tendono ad un verde blu, magnifico con la polenta, o a fine pasto, e con l’ultimo bicchiere di buon vino.

Riprendono gli eventi

La notizia di oggi in realtà è sono ripresi gli eventi a casina Barzizza, che la Spa riapre come ha riaperto lo spaccio aziendale. La sera dello scorso 2 ottobre, il primo evento post covid aperto a tutti. Un ricco buffet in cui il gorgonzola è stato il monarca assoluto, declinato in vari abbinamenti di sapori e combinazioni, musica dal vivo, e buona compagnia. Un momento per presentare anche alle autorità il marchio 01, che prende nome dal numero di iscrizione dell’azienda al consorzio del gorgonzola.

Presente anche il parco del Ticino

Insieme a Gianluca Arioli ha fatto gli onori di casa anche il presidente del Parco del Ticino, Cristina Chiappa, che ha preso la parola augurandosi la nascita di un formaggio da inserire fra i prodotti alimentari commercializzati con il marchio Parco del Ticino, che già ora comprende molti produttori agricoli e aziende alimentari artigianali che creano delizie a km 0 nelle terre comprese nella valle del fiume azzurro.