Barrio 18. In corso gli arresti di 20 pandilleros

Per le operazioni di polizia giudiziaria sono impiegati circa 100 agenti, tra cui personale delle Squadre Mobili di Trento, Bergamo , Pavia ed equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia . Maggiori informazioni saranno diffuse nelle prossime ore.

Coordinati dalla Procura della Repubblica del Tribunale ordinario di Milano, nell’ambito di un’attività investigativa svolta nei confronti di appartenenti all’associazione per delinquere BARRIO 18, stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari a carico di una ventina di salvadoregni emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Milano, dott.ssa Stefania Donadeo, su richiesta dei P.M. titolari delle indagini Sostituto Procuratore dott.ssa Cecilia Vassena e Sostituto Procuratore dott.ssa Francesca Crupi, coordinati dal Procuratore Aggiunto dott.ssa Laura Pedio.

Milano , ricostituzione della BARRIO 18. Gli uomini della polizia di Stato stanno in questo momento arrestando i pandilleros della associazione per delinquere.

