Corso di autodifesa per la donna. La Guardia Nazionale al Municipio 4

La Guardia Nazionale arriva a Milano. Il Centro Milano Donna di via Oglio 18,. Sede anche del Municipio 4, in collaborazione con la Guardia Nazionale organizza un corso di autodifesa per la donna con il metodo “Difesa Donna”. Si tratta di 4 incontri gratuiti nel mese di Ottobre presso il Municipio 4 di via Oglio18 nel salone al 5° piano dalle ore 18:00 alle ore 20:00 nei seguenti giorni: 11 – 13 – 18 – 20 ottobre. Per informazioni ed iscrizioni Tel. 327 414.1611 oppure 02 884.58420

La Guardia Nazionale e il programma Difesa Donna

La Guardia Nazionale odv è una associazione di protezione civile specializzata nella sicurezza, che risponde e opera anche in base all’art. 28 del testo unico di polizia locale della Regione Lombardia. I Corsi organizzati dalla Guardia Nazionale ormai da anni insegnano alla donne a riconoscere il pericolo, a evitarlo quando è possibile e ad affrontarlo quando non si può fare altro. Il corso che propone, oltre ad informare sulle leggi e a mostrare come ci si può difendere motiva molto le donne a reagire, a preservare se stesse e a non cadere nella trappola del perdono. Qui uno dei video realizzati dall’associazione Guardia Nazionale durante alcuni corsi tenuti nel 2019

