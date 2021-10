Corvetto. Spostano il seggio elettorale e non avvisano tutti. Chiusa la scuola di via Vallarsa

Milano. Una decina di giorni fa il tetto della scuola di via Vallarsa ha ceduto. Si tratta dell’abituale sede dei seggi elettorali del quartiere Corvetto e del quartiere San Luigi. I seggi sono stati spostati nella scuola di via Oglio 20.

Avrei potuto darvi la notizia ed effettuare il dovuto servizio pubblico con grande anticipo, se il Comune di Milano avesse provveduto a farlo sapere, magari anche solo attraverso ad un cartello appeso alle cancellate. Qualcuno avrebbe potuto dirlo a me, o a qualche altro giornalista. In quel caso, avrei diffuso la notizia del cambio di indirizzo del seggio elettorale, che è una notizia di servizio pubblico.

Non è una cosa da poco. Sapere dove si va a votare è importante per poter esercitare, per l’appunto, il democratico diritto di voto. Invece lo ho saputo da Laura Molteni che, nella veste di rappresentante di lista, oltre che di consigliere comunale, si è ritrovata ieri davanti ai cancelli sbarrati della scuola di via Vallarsa , senza che vi fosse la benchè minima possibilità di identificare il luogo dove gli abitanti dei Quartieri Corvetto e San Luigi, fra le vie intorno a Piazzale Lodi, come via Tagliamento, via Brenta e la stessa via Vallarsa dovessero recarsi a votare.

Laura Molteni mi ha detto di aver fatto il giro di tutte le scuole fino ad arrivare via quella di via Oglio 20, dove ha avvisato il referente elettorale che nella vecchia sede non c’era nemmeno un cartello che indicasse dove si trovava quella nuova e ha chiesto fortemente che si intervenisse. Non era infatti possibile rilevare dall’esterno della scuola quale fosse la sede sostitutiva dei seggi elettorali. Forse è stata inviata qualche email e forse qualcuno ha potuto consultare il sito https://elezioni.comune.milano.it/dove-voto.html, ma come faranno anziani, disabili o chi semplicemente non è connesso ad Internet?

Questa mattina c’erano due agenti della polizia locale, al posto del cartello

Questa mattina ancora non c’erano cartelli, ma c’era una pattuglia della polizia locale che è rimarrà in zona per indirizzare chi si reca al vecchio seggio ( che fra l’altro è indicato sulle tessere elettorali) verso la nuova sede. Forse sarebbe stato meglio organizzare una navetta almeno per i disabili e gli anziani, ma per farlo sarebbe stato necessario organizzarsi per tempo. 10 giorni infatti non sono pochi.