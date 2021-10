Aereo piper precipita su Milano

Milano. Abbiamo appena ricevuto la notizia che un aereo privato, un piper pilatus PC12, è precipitato su Milano, in zona via Marignano. La zona è quella della stazione della metropolitana di San Donato. È successo intorno alle 13. Alle 13.09 i soccorsi erano sul posto.

Promozioni

Il Piper è un piccolo aereo. Attualmente non si ha ancora il numero di feriti e l’entità dei danni. Sul posto stanno lavorando, per i soccorsi, il 118 con 6 associazioni di soccorritori, automediche, e i Vigili del fuoco del comando di Via Messina. Sulla zona si è sviluppato un incendio. Ordine pubblico e viabilità sono gestiti dai carabinieri della compagnia di San Donato Milanese. Sul posto stanno portandosi anche le forze della Questura di Milano.

Promozioni

La missione è in corso. Altre notizie saranno date in giornata. Oggi a Milano si vota per le elezioni amministrative. Una data particolare. Speriamo quindi che si sia trattato di un incidente grave ma casuale.

Promozioni

Resti umani sparsi per strada

Un momento di grande difficoltà. Il piper era appena partito da Linate con 6 persone a bordo, compreso il pilota, si è schiantato contro una palazzina in ristrutturazione nei pressi della stazione della metropolitana milanese. Ipasseggeri sono morti. Alcune testimonianze parlano di resti umani sparsi nella zona.

Promozioni