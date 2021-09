Lo “sballo” tra giovani non solo nel weekend. Trezzano

Un altro caso di intossicazione etilica e non più nelle nottate del fine settimana, quando ormai lo “sballo” è diventato un fenomeno purtroppo frequente tra i giovani e giovanissimi. Stavolta è successo poco prima dell’1 e mezza di notte, giovedì 30 settembre 2021.

A finire all’ospedale San Carlo per intossicazione etilica un giovane di 21 anni. Il 118 ha inviato l’ambulanza in piazza San Lorenzo a Trezzano sul Naviglio, non lontano dal bazar di fuochi d’artificio. Ora il giovane sta bene.

