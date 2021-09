Un fiore per Lea Garofalo. Una iniziativa di Laura Molteni

Milano. Laura Molteni, consigliere comunale della Lega di Salvini e oggi candidata per le amministrative di Milano (sempre per la Lega) ha lanciato questa sera una iniziativa particolare. Ha chiesto ai su followers su Facebook e sugli altri social di lasciare un fiore sulla panchina rossa che si trova in piazza Prealpi dove nei giorni scorsi qualcuno ha vandalizzato e bruciato la targa dedicata a Lea Garofalo. La panchina rossa si trova nella stessa piazza Prealpi, dove Lea Garofalo fu uccisa il 24 novembre 2009. Lea Garofalo è stata vittima della ‘ndrangheta, della cattiva giustizia e di femminicidio.

Tornando a Laura Molteni e ai fiori sulla panchina

La richiesta è stata fatta questa sera tramite un post su Facebook. “Oggi passavo da Piazza Prealpi e ho visto la panchina rossa vandalizzata. Il pensiero è corso al coraggio di Lea Garofalo. Sono andata a prendere un fiore e l’ho posato lì. È ora che le periferie rinascano e che dimostrino visivamente il loro rifiuto al degrado, alla mafia e al femminicidio. Chi la pensa come me porti un fiore sulla stessa panchina!” scrive il consigliere comunale milanese.

L’iniziativa mi è piaciuta: mi è parsa un piccolo segno, da una donna per le donne, che testimonia il rifiuto civile di tutte le logiche di violenza e di ingiustizia, e che chiede una sollevazione di popolo, questa volta, proprio nel luogo che stato testimone di un atto la cui vigliaccheria è inenarrabile, con un fiore, segno di pace e di vita..