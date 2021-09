Morti sul lavoro. Congelati dall’azoto 2 operai

Rozzano, un’altra morte bianca in Lombardia. Alee 12 circa 2 operai della ditta “Sol Group spa” con sede a Monza, il 46enne Z.E., italiano e il 42enne indiano S.J., sono morti dopo essere stati investiti da un getto di azoto liquido liberatosi da una perdita all’interno di un serbatoio all’interno del Campus Ricerca dell’Ospedale Humanitas di Rozzano, che confina con via levi Montalcini, nel comune di Pieve Emanuele.

I 2 operai al momento dell’incidente stavano ricaricando una cisterna di azoto liquido, usato nei laboratori dell’università e per alimentare l’impianto antincendio. Le cause sono in via di accertamento.

Personale dell’Ats di Milano, unitamente ai Carabinieri e ai vigili del fuoco, sta procedendo a ricostruire la dinamica dell’evento ed a verificare la corretta applicazione delle misure di sicurezza.

Sul posto per i soccorsi, oltre ai soccorritori del 118 c’erano i vigili del fuoco del Comando provinciale di Milano. Sono intervenuti in particolare gli uomini del Distaccamento di via Darwin, che sono ancora al lavoro per i controlli e ripristinare le condizioni di sicurezza. L’azoto liquido raffredda molto velocemente fino a ustionare istantanaemente chi ne viene colpito.

