Compro-oro abusivo fatto chiudere Riciclaggio? Monza

La Guardia di finanza della Compagnia di Monza, al termine di un controllo di polizia economico-finanziaria a fini antiriciclaggio, hanno posto sotto sequestrato un compro-oro del capoluogo brianzolo. Hanno scoperto, infatti, che era abusivo.

Il compro-oro non era infatti iscritto al Registro tenuto e gestito dall’O.A.M., l’ Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi. I Finanzieri hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Monza un 36enne con l’accusa di “esercizio abusivo dell’attività di compravendita o di permuta di oggetti usati in oro o altri metalli preziosi nella forma del prodotto finito o di gioielleria”.

Il primo atto delle Fiamme Gialle, arrivate sul posto dopo i gli accertamenti, è stato il sequestro dell’intero immobile aziendale e dei relativi beni strumentali, oltre a 28 chilogrammi di oggetti e monili in oro e argento. Fra questi c’erano 100 anelli con diamanti e pietre preziose, oltre a bracciali, ciondoli e orecchini per un valore di totale di 205.000 euro. Sequestrato anche il denaro in contanti e più di 100mila euro depositati sui conti correnti.

