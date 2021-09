Una targa a casa di Carla Fracci

Milano. Carla Fracci è stata molto amata, come ballerina e come persona. I milanesi sono sempre stati molto orgogliosi di lei e dei suoi successi, con quel modo particolare che hanno i milanesi, di considerare loro il successo delle persone che conoscono.

Nel cortile di Calvairate, borgo storico ora inglobato nella città, Carla Fracci ha vissuto per 14 anni di vita e qui, in via Ugo Tommei 2, alla presenza dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale, del marito, il Maestro Giuseppe Menegatti, e dei rappresentanti dell’associazione culturale La Loggia di Calvairate, questa mattina è stata scoperta questa targa.

Oltre alla targa, la città ha dedicato a Carla Fracci, scomparsa lo scorso 27 maggio, un tram della linea 1, e gli onori del Famedio, dove sono indicati i nomi di tutti i cittadini milanesi che hanno portato, nella loro esistenza, lustro a Milano.

