Una notte a Monza tra aggressione e incidenti

Purtroppo sta diventando la normale routine del fine settimana. Ecco infatti che alle 2 di notte di sabato 25 settembre 2021, ambulanza e carabinieri sono giunti in via Bergamo per un evento violento. Un giovane di 28 anni è stato coinvolto in un’aggressione. Le sue condizioni tuttavia non sono risultate gravi.

Promozioni

Per cause da definire nei dettagli, si è verificata una caduta a suolo in via Borgazzi, alle 2.25, non lontano dall’edicola.un 40enne è stato soccorso.

Promozioni

Alle 3.32 infine, in viale Campania, la chiamata al 118 è stata fatta per un incidente avvenuto all’altezza del numero civico 58. Coinvolto un 17enne alla guida della sua micro auto elettrica.

Promozioni

Tutti e tre gli uomini coinvolti nei vari fatti di cronaca sono stati trasferiti all’ospedale San Gerardo di Monza in condizioni non gravi.

Promozioni