Notte agitata a Pavia: aggressione, incidenti

Tre giovani uomini di 22 anni, 23 anni e 24 anni sono stati coinvolti nell’aggressione avvenuta poco prima delle 4 di notte, sabato 25 settembre 2021.

L’evento violento è stato consumato in via Tommaso Bianchi, una strada residenziale. I soccorritori sono giunti all’altezza del numero civico 6 e hanno trasferito con l’ambulanza i feriti all’ospedale San Matteo di Pavia.

Alle 4.14 è scattata invece la chiamata al 118 per un veicolo andato fuori strada. Coinvolti una ragazza di 22 anni e un uomo di 31 anni in via della Repubblica (zona Alzaia). Sul posto sono giunti i carabinieri, 2 ambulanze e un’automedica. Entrambi i feriti sono stati trasportati all’ospedale San Matteo di Pavia: uno in codice giallo e uno in codice verde.

Alle 2.52 infine, in via Giacomo Matteotti, una caduta a suolo e il trasferimento in ospedale. Sono da definire i dettagli della vicenda: allertata la Questura.

