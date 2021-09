“Non di solo pane” consegna 100mila pasti. Magenta

Riceviamo e pubblichiamo

Giovedì 23 settembre 2021, è stato consegnato il 100 millesimo pasto presso il Refettorio “Non di Solo Pane”, a Magenta. “È un grande risultato pensando che l’Associazione è nata solo 5 anni fa. Si ringraziano tutti i volontari, fedeli e cittadini della nostra Comunità magentina. Ricordiamo che l’idea di una “mensa per i poveri”, a Magenta, affonda le sue radici agli inizi degli anni duemila, trovando finalmente concretizzazione nell’ottobre del 2015, dalla sinergia tra la Comunità Pastorale di Magenta – guidata da Don Giuseppe Marinoni – e un gruppo di associazioni caritatevoli guidato dalla Caritas cittadina, coordinata da Aurelio Livraghi. Il 22 gennaio 2016, 22 soci fondatori hanno dato ufficialmente vita all’associazione Non di Solo Pane che, un mese dopo, ha aperto le porte del Refettorio di Comunità, successivamente intitolato alla memoria di Mons. Giuseppe Locatelli, in via Moncenisio 29.

Oggi questa realtà è ancora viva e pulsante, grazie all’impegno dei tantissimi soci e volontari (in tutto circa 200, il 90% dei quali è anche socio) che ogni giorno si impegnano per il prossimo e che neppure la pandemia ha potuto fermare. Nel dare comunicazione di questo bel “numero” (100.000!) intendiamo ringraziare, senza poterli nominare, tutti coloro che sostengono Non di Solo Pane, permettendoci di poter offrire sempre – ci auguriamo – un servizio ai più poveri”.

