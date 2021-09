Coinvolto 16enne nell’incidente con micro auto. Magenta

Spesso si parla della pericolosità dei monopattini elettrici, soprattutto se guidati da minorenni. Tra le categorie di mezzi “rischiosi”, altrettanto spesso guidati da minorenni o da anziani, rientrano le automobili micro, elettriche. In caso di incidente o uscita di strada (sia per cause che riguardano i guidatori sia per motivi a loro indipendenti), ad avere la peggio è chi è al volante o viaggia come passeggero proprio su tali mezzi, la cui carrozzeria non è solida come quella dei veicoli tradizionali a quattro ruote. Basta dunque un impatto, anche non molto violento, per causare danni significativi alla carrozzeria e di conseguenza mettere a rischi guidatori e passeggeri.

Promozioni

Mancavano pochi minuti alle 8.30, nella mattinata di giovedì 23 settembre 2021, che in Corso Italia di via Magenta un incidente ha avuto come mezzo coinvolto proprio una micro automobile come quelle sopra citate. A rimanere ferito un 16enne, che è stato soccorso dai sanitari della Croce Bianca di Magenta. Per fortuna le sue condizioni sono tutto sommato buone.

Promozioni