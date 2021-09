Ambiente, cultura, ascolto e azione: Pier Capra per “Giorgia Meloni: Fratelli d’Italia” al Municipio 9 di Milano

Lui è Pier Capra. E’ alla sua seconda esperienza nel campo della politica locale meneghina, la prima in seno ala lista “Giorgia Meloni. Fratelli d’Italia”. Offre così la sua esperienza pluriennale nel campo della cultura e dell’ambiente a beneficio del Municipio 9. Per intenderci, i quartieri: Porta Garibaldi-Porta Nuova, Isola, Niguarda, Ca’ Granda-Prato Centenaro-Fulvio Testi, Bicocca, Bovisa, Farini, Dergano, Affori, Bovisasca, Comasina, Bruzzano, Parco Nord, Maciachini-Maggiolina e Greco.

E’ candidato alle elezioni amministrative del Municipio 9 in consiglio, che si svolgeranno il 3 e 4 ottobre 2021. “Ho studiato all’Università degli studi di Milano, Mi occupo di volontariato alle persone e sono difensore civico – premette Pier Capra – I miei, per così dire cavalli di battaglia, sono la cultura e l’ambiente che vivo anche come proprietario di due cani. Vorrei migliorare la qualità di vita nel quartiere di Zona 9 Milano partendo proprio da questi settori e per far ciò ho deciso di ascoltare la gente e continuo a farlo anche in questi giorni”. Già con la gente e a fianco della gente in una zona milanese che presenta diverse criticità da diversi punti di vita. Per seguire le iniziative, la pagina di Pier Capra è: https://www.facebook.com/piercapramunicipio9milano/

Si parte dal verde e dall’ambiente. “Il Municipio 9 ha bisogno di cura e attenzione del verde pubblico – spiega Pier Capra – A me ad esempio piace correre e trovo più piacevole svolgere questo sport se attorno a me trovo un ambiente verde. Non basta però: occorre che il verde sia curato e pulito”. Tra le necessità riscontrate dal candidato ci sono quelle di più bidoni e bidoncini per le strade proprio per permettere di tenerle pulite dai piccoli rifiuti, tombini efficienti e non intasati o posti in strade rattoppate, servono dunque anche strade più curate e quindi più sicure a livello di percorribilità da parte di veicoli e pedoni.

Già tra le necessità riscontrate, anche perché l’attività di queste settimane si concentra sull’ascoltare ancora di più la gente e raccogliere le segnalazioni dirette per perfezionare un programma elettorale che si basa sull’ascolto per dare risposte dirette e concrete ai bisogni dei cittadini. Non solo ambiente però, sia ben chiaro.

“Mi piace essere presente nei mercati perché ho la possibilità di ascoltare la voce di tante donne che sono coloro che mandano avanti il menage famigliare – conclude Pier Capra – Ci si rende conto dei prezzi dei beni, dei consumi e delle difficoltà della gente sotto tanti punti di vista”. L’attività in seno alla lista “Giorgia Meloni – Fratelli d’Italia” prosegue serrata e si chiede l’aiuto delle persone nell’esprimere le proprie necessità: “Non chiedo solo di esprimere la vostra preferenza per me sulla scheda elettorale ma di darmi la vostra fiducia, la cosa più importante, per poi agire per dare risposte concrete”.