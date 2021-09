Fermato ladro: aveva il registratore di cassa sotto braccio. Porta Genova

Nel cuore della notte di mercoledì 22 settembre 2021, alle 4 circa in via Vigevano (municipio 6), una pattuglia in servizio della Polizia di Stato ha notato un uomo che teneva sotto braccio un registratore di cassa. Già, un registratore di cassa e il fatto non è certo passato inosservato ai poliziotti in servizio notturno proprio per constrastare fenomeni malavitosi come i furti.

La Polizia di Stato ha quindi fermato l’uomo, un italiano con precedenti simili. Fatti i controlli del caso i poliziotto hanno appurato che il registratore di cassa (contenente “appena” 100 euro) era stato da poco sottratto a un ristorante della zona specializzato in pesce.

Il malvivente è stato fermato e arrestato ed era entrato nel ristorante in modo fortuito. Giudicato in direttissima è stato condannato per furto aggravato da scasso.

