Borseggiatore bloccato grazie al pedinamento della testimone. Duomo

Ieri pomeriggio, martedì 21 settembre 2021, la Polizia di Stato ha arrestato un albanese del 1977 con precedenti specifici: una donna, mentre il treno si stava fermando nella stazione metropolitana Duomo, si è accorta che l’uomo ha sfilato dalla borsa il cellulare di una ragazza.

Fondamentale è stato l’intervento della donna che ha visto il borseggio. La stessa, senza farsi notare dal borseggiatore, è scesa anche lei dal treno e lo ha seguito chiamando nel frattempo il 112 e rimanendo in collegamento telefonico con le forze dell’ordine per indirizzarle nel localizzare e fermare il malvivente. La donna è stata brava a non farsi notare e a seguirlo senza perderlo mai d’occhio.

Quando la pattuglia della Polizia di Stato è arrivata in piazza Meda, dove si trovava la donna e poco più in là il borseggiatore, la signora ha indicato il malvivente ai poliziotti. Questi hanno fermato il ladro e restituito il cellulare alla vittima. L’uomo aveva una lunga lista di precedenti proprio per azioni di questo genere e, grazie al senso civico della signora che ha chiamato il 112, è stato preso.

