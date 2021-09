Aggrediti lungo viale Industria. Vigevano

L’evento violento non è accaduto di notte o in una vietta sperduta ma stamattina, martedì 21 settembre 2021, alle 6.30 circa, quando le persone si recano al lavoro. Una ragazza di 20 anni e un uomo di 34 sono stati aggrediti per cause ancora da definire.

Lo scenario è quello di viale Industria, a Vigevano, all’altezza del numero civico 170 e cioè del concessionario. Sul posto il 118 ha inviato un’ambulanza che ha trasferito il ferito all’ospedale civile di Vigevano (in condizioni tutto sommato buone, non gravi). Il caso è ora nelle mani del Commissariato di Vigevano.

