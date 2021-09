La “Color run” a favore del Gruppo Missionario di Merano. Vermezzo con Zelo

Nel rispetto della normativa Covid e con tanta energia positiva, si è svolta sabato 18 settembre 2021 la 5°edizione della “Social Color run” a Vermezzo con Zelo. L’evento è stato organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con “Monelli felici” e “Amici di Vermezzo”.

Promozioni

Tanti colori e volti; tanti quante le sfumature del cuore che ha battuto nella corsa benefica a favore del Gruppo Missionario di Merano (GMM). La partenza dal parco Fontana di via Corridoni.

Promozioni

Appena conclusa la costruzione di una scuola secondaria in Burkina Faso, il GMM “Un pozzo per al vita” sta per avviare il cantiere per completare un altro istituto scolastico in Benin.

Promozioni

Sospesa lo scorso anno a causa della pandemia, a Vermezzo con Zelo, alle porte di Milano, è così tornata la “Color Run”, la corsa benefica non competitiva in memoria di Emanuele Combi, il giovane del paese lombardo scomparso prematuramente al quale è intitolata la biblioteca della scuola secondaria costruita dal GMM “Un pozzo per la vita” a Kouande, in Benin.

Promozioni