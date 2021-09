Aggressione nella notte. Ossona

Questa notte, a Ossona, poco dopo le 3, un uomo di 55 anni è stato aggredito in via Patrioti. Ne ha dato notizia l’Agenzia regionale di Soccorso e urgenza ( Areu), che ha inviato sul posto le ambulanze dopo una chiamata, al 112.

Alle 3.18 un’ambulanza dei soccorritori volontari di Arluno e un’automedica sono arrivate all’altezza circa di via Patrioti 118, insieme ad una radiomobile della compagna dei carabinieri di Abbiategrasso. I soccorritori hanno stabilizzato l’uomo e lo hanno trasportato, in codice giallo, al pronto soccorso dell’ospedale Fornaroli di Magenta. Anche l’auto con a bordo i medici ha seguito l’ambulanza in codice giallo. I carabinieri sul posto si occuperanno di indagare sulle modalità e le responsabilità dell’aggressione.

Per il momento non sappiamo molto di più. Il sabato notte, Ossona, piccolo paese della provincia di Milano, diventa pericoloso. Questo sabato non ha fatto eccezione.

