Aggressione in centro, in pieno giorno. Monza

Purtroppo a Monza, così come in altre grandi città del territorio, le aggressioni notturne sono un fatto sempre più comune (anche se non dovrebbe esserlo e nemmeno questo tipo di evento dovrebbe essere scontato). Stavolta però l’aggressione a un 37enne è successa in pieno giorno.

La chiamata al 118 con questa causale è stata fatta alle 7.41 di venerdì 17 settembre 2021. Il fatto è successo in piazza Cambiaghi, in pieno centro e davanti alla piazza della chiesa. Sul posto è stata inviata un’ambulanza.

