Aggressione a Cisliano

La chiamata al 118 è stata fatta pochi minuti prima delle 20 di sera di giovedì 16 settembre 2021 e sul posto è stata mandata un’ambulanza per un’aggressione. Si tratta comunque di un fatto non ancora del tutto chiaro nella dinamica. Certa è invece la causale registrata dall’Agenzia Regionale di emergenza e urgenza. Certo è che una donna di 29 anni è finita all’ospedale per questo fatto, dopo essere stata soccorsa dai sanitari.

Le sue condizioni non sono preoccupanti ma di per sè lo è il fatto successo alle 19.50 circa in via Mameli, una delle tante zone residenziali della cittadina. Sono stati allertati anche i Carabinieri di Abbiategrasso.

