Aggressione nella notte. Gallarate

Sono coinvolti tre uomini nell’aggressione di stanotte, mercoledì 15 settembre 2021: un 23enne, un 46enne e un 59enne. Uno di loro è stato trasferito all’ospedale di Gallarate ma le sue condizioni non sono preoccupanti.

Promozioni

L’evento violento si è conumato poco prima dell’una di notte in via Rusmati Giovanni Battista e sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Gallarate che hanno trasferito in Commissariato i coinvolti. Il 118 ha inviato sul posto un’ambulanza.

Promozioni