Di Legno in Legno. Il Termosifone: coprirlo con arte

Tutti quanti abbiamo in casa quel contatore, quel termosifone, quel calorifero, quell’oggetto che è necessario ma purtroppo antiestetico. Se avete mai pensato di coprirlo o di nasconderlo in qualche modo, magari sfruttando anche lo spazio vicino, Katia e Paolo fanno al caso vostro. Con Di Legno in Legno, i due artigiani di Ossona, creano mobiletti su misura o complementi d’arredo fatti apposta per le vostre esigenze.

L’azienda, come si capisce anche dal nome stesso, impiega il legno in tutte le sue forme, ma soprattutto legno di recupero. Alla base del loro lavoro c’è infatti l’idea dell’upcycling, termine inglese che combina l’idea del riciclare con quella del migliorare. L’occhio di riguardo per l’ambiente è anche quello che trasmette il loro logo, un albero che riprende vita e forza, grazie alle mani abili dei due artigiani.

I pezzi unici realizzati per i clienti sono stati creati su misura. Dopo un prima visita e sopralluogo, Katia e Paolo hanno raccolto i desideri del clienti. Sotto ogni aspetto, dal colore al materiale, Di Legno In Legno cerca di venire incontro alle esigenze e alla preferenze del cliente, consigliano valide ed efficaci alternative laddove l’idea originale non sia realizzabile al 100%. La loro professionalità gli permette infatti di fornire un parere esperto e di valutare immediatamente le idee.

Termosifone rosa

La loro esperienza combinata alla loro creatività gli permette di realizzare pezzi unici e perfettamente adattati alla casa dove vanno ad inserirsi, e al gusto del cliente. Quindi, che sia un calorifero, un termosifone, un contatore o qualsiasi altra caratteristica della casa che vogliate coprire dagli occhi esterni, Katia e Paolo sono pronti a dare vita alle vostre idee e a rendere la vostra casa ancora più perfetta.

Avete un’idea particolare ma non siete sicuri sia realizzabile? Paolo e Katia sono sempre disponibili per confrontarsi con le vostre richieste e trovare una soluzione ai vostri dubbi. Sicuramente riusciranno a realizzare l’idea che avete in mente e a portare la giusta luce in casa vostra.

Creatività e qualità la fanno da padrone, e il loro catalogo è sempre aggiornato con pezzi unici ed inimitabili. Per rimanere sempre aggiornati, non dimenticatevi di seguirli sui social e di visitare il loro sito web www.dilegnoinlegno.it o il laboratorio, che si trova in via Ticino 1 a Ossona (MI).