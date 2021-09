2 incidenti Stradali a Ossona ieri mattina

Ieri mattina a Ossona ci sono stati 2 incidenti stradali a distanza di mezz’ora, in paese e a meno di 100 metri l’uno dall’altro, ma per cause diverse. La notizia è in aggiornamento per altri particolari di questa sfortunata coincidenza.

Nel primo incidente stradale, avvenuto alle 9.29 in via Garavaglia, una traversa di via 4 giugno, nella zona del parco giochi, Si sono scontrate un’auto e una moto ed è rimasta ferito un uomo di 37 anni. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso e gli agenti della polizia locale di Ossona Casorezzo.

Il ferito è stato soccorso da un equipaggio di soccorritori della Croce Bianca di Magenta.e portato, per le1 0.10 al pronto soccorso dell’ospedale Fornaroli di Magenta.

Intanto che erano ancora in corso i soccorsi per il primo incedente, a poca distanza, in via Baracca, alle 10.05 è stata investita una donna d 62 anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso che erano già sul posto. La donna è stata soccorsa immediatamente e una ambulanza della croce bianca di Sedriano la ha trasportata in codice giallo all’ospedale di Legnano alle 10.58.

