Premio Bontà. Vanzago

Unci (Unione Nazionale Cavalieri d’Italia) e il Premio Bontà 2021. La quattordicesima edizione del Premio Bontà 2021 UNCI si è tenuta infatti domenica 5 settembre presso la “Cascina Gabrina” di Mantegazza, Vanzago

Promozioni

Il Presidente della sezione provinciale di Milano cavalier Lucio Tabini ha introdotto l’evento. Intervenuti anche il cardinale Francesco Coccopalmerio, don Premoli, assistente spirituale dell’Associazione, l’Amministratore Generale dell’Unci Nazionale cav. Epis Alessandro, il vicepresidente del consiglio della Regione Lombardia Carlo Borghetti, il Sindaco di Corbetta cav. Marco Ballarini.

Promozioni

Il Premio è andato alla Fondazione Exodus Onlus di Don Antonio Mazzi. Si é tenuta anche consegna degli attestati di fedeltà all’Associazione e quelli delle nuove nomine dei soci delle Benemerenze al merito della Repubblica.

Promozioni

“Siamo giunti alla quattordicesima edizione – ha affermato Tabini– circondati da persone di livello e spessore, con al fianco la nostra guida spirituale. Una giornata per celebrare ancora oggi la bontà e il dono dell’amore: l’amore e la speranza in un mondo migliore”. “Assegnamo il premio alla Fondazione Exodus Milano di Don Antonio Mazzi fondatore della rete delle Comunità Exodus accanto ai “ suoi ragazzi “ – nonostante i suoi 92 anni molto ben portati (anch’esso appartenente alla famiglia dei CAVALIERI in quanto insignito del titolo di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana“.

Promozioni

E’ senz’altro significativo vedere la partecipazione sentita di tante persone che volontariamente regalano il loro tempo ed il loro lavoro per la riuscita della nostra cerimonia . Concludo ringraziandovi ancora con questa citazione del grande filosofo e scrittore russo Lev Tolstoj:“ NON C’E’ GRANDEZZA LA’ DOVE NON C’E’ SEMPLICITA’, BONTA’ e GIUSTIZIA”.

Il premio – afferma Don Mazzi – non è mai dato ad una persona ma ad una comunità. Milano è ancora solidale, forse non si nota più ma la solidarietà in Milano e nei giovani di Milano c’è ancora. Dobbiamo passare e cambiare i concetti di inclusione, è su questo che dobbiamo lavorare”, conclude Don Mazzi, non prima di aver spiegato che: “la formazione è importante per non perdere i ragazzi ma gli insegnanti vanno cambiati e preparati ad affrontare questo nuovo tipo di ragazzi, diversi dai giovani di ieri.”

Promozioni

Unci

L’Unione Nazionale Cavalieri d’Italia riunisce tutti coloro che sono insigniti di onorificenze della repubblica Italiana e le persone che ne condividono gli ideali, al fine di mantenere alto il sentimento per il riarmo civico, il diritto e il rispetto delle Istituzioni e di contribuire a rendere gli insigniti esempi di probità e correttezza civile e morale.