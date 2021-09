Regione Lombardia: basta con l’anarchia per i monopattini elettrici!

La giunta di Regione Lombardia ha approvato la proposta di legge da presentare al parlamento italiano che obbligherà chi guida i monopattini elettrici a seguire le regole di sicurezza e del codice della strada.

Promozioni

I monopattini elettrici sono veicoli a tutti gli effetti e non avrebbe neppure dovuto essere necessaria una legge per ottenere che alcuni obblighi fossero applicati. La proposta di legge presentata da regione Lombardia prevede il casco obbligatorio per tutti, indipendentemente dall’età, l’aumento del limite di età minima per l’uso, e assicurazione necessaria se si vuole circolare. Sono a tutti gli effetti dei veicoli, come gli scooter, e dovrebbero seguire le regole del codice della strada.

Promozioni

A dare notizia della approvazione della proposta di legge regionale è il presidente nazionale del Codacons, Marco Donzelli “E’ una grande vittoria essere arrivati all’approvazione di questa proposta di legge, che volevamo fortemente. Ora deve essere da un lato il Parlamento ad approvare una normativa a livello nazionale, e dall’altro le P.A. a modificare anche a livello urbanistico le strade, in quanto deve garantire la sicurezza di coloro che circolano; in caso contrario dovranno essere ritenuti corresponsabili per ogni incidente avvenuto.”

Promozioni