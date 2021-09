4 feriti d’ Arma bianca in via Pellegrino Rossi

Milano, questa notte, alle 4,30, in via Pellegrino Rossi 49, quartiere Affori, Areu, l’agenzia emergenza urgenza della regione Lombardia ha segnalato feriti da arma bianca, che possono essere coltelli, cocci di vetro, cacciaviti, punteruoli o qualsiasi altra cosa che può bucare o tagliare le persone. Almeno 4 dei feriti hanno avuto bisogno di cure mediche in ospedale.

I feriti sono 2 uomini di 39 anni, uno di 27 e uno di 38 e sono stati medicati e trasportati in codice verde nei pronto soccorsi degli ospedali di Niguarda, Policlinico e Fatebenefratelli dagli equipaggi di soccorritori delle ambulanze di almeno 3 enti che lavorano su Milano. Sul posto anche un’auto medica. Sono intervenuti gli uomini della questura.

In questo momento non sappiamo molto di più. Stiamo aspettando che arrivino altre notizie, perchè immaginiamo che un evento violento che lascia a terra 4 persone ferite deve essere stato piuttosto rumoroso, quasi una piccola guerra. A breve vi racconteremo come sono andate le cose, e chi è stato ferito, aggiornando la notizia

